Ameaça de deslizamento de encostas ao longo da Rio-Santos pode levar a interdição do tráfego pela concessionária que administra a rodoviaDivulgação/Arquivo Redação
Quatro quedas de árvores durante a madrugada
Entre a noite de quarta-feira (25) e as primeiras horas desta quinta, o Centro de Controle Operacional (CCO) da RioSP recebeu chamados para atender quatro ocorrências de árvores caídas sobre a rodovia. Dois registros aconteceram em Angra dos Reis, nos quilômetros 456 e 532. Outros dois foram identificados em Paraty, nas alturas dos quilômetros 589 e 585.
Concessionária orienta motoristas
Canais de atendimento
Os usuários podem acompanhar as condições da estrada e obter informações atualizadas pelo telefone e WhatsApp 0800 017 35 36, pelo aplicativo Motiva Rodovias ou no site oficial da concessionária: rodovias.motiva.com.br/riosp.
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