Ameaça de deslizamento de encostas ao longo da Rio-Santos pode levar a interdição do tráfego pela concessionária que administra a rodovia - Divulgação/Arquivo Redação

Ameaça de deslizamento de encostas ao longo da Rio-Santos pode levar a interdição do tráfego pela concessionária que administra a rodoviaDivulgação/Arquivo Redação

Publicado 26/11/2026 14:57 | Atualizado 26/11/2026 15:28

A possibilidade de interdição da Rodovia Rio-Santos (BR-101) entrou no radar da concessionária RioSP, desde a noite de ontem(25), diante das fortes chuvas que atingem a Costa Verde . A empresa, vinculada ao grupo Motiva, intensificou o monitoramento dos índices pluviométricos e não descarta interromper o tráfego caso sejam identificadas condições que coloquem em risco a segurança dos usuários.

O acompanhamento começou antes do agravamento das condições climáticas e continuará durante esta quinta-feira (26). Equipes da concessionária monitoram o volume de precipitação e as condições da pista, além de possíveis ocorrências provocadas pelo temporal.

A medida preventiva considera os riscos associados às chuvas intensas, como quedas de árvores, deslizamentos de encostas, alagamentos e outros obstáculos que podem comprometer a circulação de veículos. Caso seja constatada alguma situação de perigo, o bloqueio poderá ser adotado para evitar acidentes. A concessionária divulga balanço das ocorrências no período de quase 20 horas ( das 18h de quarta-feira até 13h desta quinta-feira (26) de chuva na região da Costa Verde.



Quatro quedas de árvores durante a madrugada



Entre a noite de quarta-feira (25) e as primeiras horas desta quinta, o Centro de Controle Operacional (CCO) da RioSP recebeu chamados para atender quatro ocorrências de árvores caídas sobre a rodovia. Dois registros aconteceram em Angra dos Reis, nos quilômetros 456 e 532. Outros dois foram identificados em Paraty, nas alturas dos quilômetros 589 e 585.

As equipes operacionais e de manutenção da concessionária trabalharam com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Corpo de Bombeiros, para garantir condições de segurança aos usuários na rodovia.



Concessionária orienta motoristas

A RioSP recomenda que os condutores reduzam a velocidade, mantenham os faróis baixos e ampliem a distância ao veículo da frente. A atenção redobrada nas curvas e em trechos sinuosos, onde a pista molhada aumenta o risco de derrapagens. Evitar freadas bruscas e manter os vidros desembaçados, utilizando o ar-condicionado ou a ventilação do veículo. Em situações de tempestade ou baixa visibilidade, a recomendação é procurar abrigo mais próximo, sem utilizar o acostamento.

“Pedimos que os motoristas redobrem a atenção e sigam as orientações de segurança para evitar acidentes”, alertou Rodolfo Borrel, gerente de Operações da RioSP.



Canais de atendimento



Os usuários podem acompanhar as condições da estrada e obter informações atualizadas pelo telefone e WhatsApp 0800 017 35 36, pelo aplicativo Motiva Rodovias ou no site oficial da concessionária: rodovias.motiva.com.br/riosp.