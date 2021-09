A polícia fez buscas pelo acusado, que não foi encontrado até o momento. A ocorrência foi registrada na 118ª DP - Divulgação

Publicado 13/09/2021 18:14

Uma mulher morreu após ser esfaqueada na madrugada desta segunda-feira (13) em Araruama, na Região dos Lagos. Outras duas pessoas também foram golpeadas ao tentar separar uma briga de casal. A vítima fatal foi identificada como Carla Aparecida da Cruz, de 41 anos.

Segundo informações, na volta para casa, o trio avistou um homem, identificado apenas como Paulo, que estava visivelmente nervoso, discutindo com a ex-mulher, na Rua Ibirapuera, no bairro Novo Horizonte.

Preocupados, o grupo parou no local e perguntou o que estava acontecendo, oferecendo ajuda para a mulher. Foi quando o agressor não gostou da interferência do trio na briga, iniciando uma discussão e luta corporal com as vítimas. Carla e Henrique foram atingidos no tórax. Já Roberto foi esfaqueado nas nádegas.

Todos foram socorridos para a Unidade de Pronto Atendimento, mas a mulher não resistiu aos ferimentos, indo a óbito. Henrique segue em estado grave e aguarda transferência para outra unidade hospitalar. Roberto segue sob observação, fora de perigo.

A polícia fez buscas pelo acusado, que não foi encontrado até o momento. A ocorrência foi registrada na 118ª DP.