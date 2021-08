Após a ação, ele foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça - Letycia Rocha (RC24h)

Após a ação, ele foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da JustiçaLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 30/08/2021 17:29

Policiais civis da 24ª DP de Piedade prenderam, na quinta-feira (26), um homem acusado de homicídio, furto e porte de arma com numeração suprimida em Araruama, na Região dos Lagos. Contra ele foi cumprido mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.

As investigações começaram na 118ª DP de Araruama, que reuniu provas da participação do acusado na morte de Derlan do Nascimento Teixeira. O motivo seria uma disputa de poder dentro da estrutura da facção criminosa de tráfico de drogas.

Durante diligências, os agentes localizaram o criminoso no distrito de São Vicente de Paulo. Com ele foi apreendido um revólver calibre 38, com numeração suprimida, carregado com seis munições, que estava escondido embaixo do colchão do autor.

Após a ação, ele foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.