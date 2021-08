Ele foi socorrido para a UPA de Araruama, mas não resistiu e foi a óbito - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 23/08/2021 18:44

Nesta sexta-feira (20), um suspeito morreu após uma troca de tiros com a PM, no bairro Outeiro, em Araruama, na Região dos Lagos.

De acordo com a ocorrência, os policiais receberam informações de que elementos ligados a facção Comando Vermelho estariam armados, vendendo drogas na Rua Galheiros e procederam até o local, onde foram recebidos a tiros.

Os agentes revidaram os disparos e os suspeitos fugiram para uma área de mata.

Após sessar os tiros, a guarnição fez uma varredura no local e encontrou o acusado caído no chão, ainda com vida, com um revólver calibre 38 e uma mochila contendo 184 buchas de maconha e 168 cápsulas de cocaína.

Ele foi socorrido para a UPA de Araruama, mas não resistiu e foi a óbito.

O caso foi registrado na 118° DP.