Foram apreendidos 36 frascos de loló, oito tabletes de maconha, dez cápsulas de cocaína e um aparelho celularLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 20/08/2021 14:22

Um adolescente foi apreendido nesta quinta-feira (19) com uma carga de drogas no condomínio Minha Casa Minha do bairro Três Vendas, em Araruama, na Região dos Lagos.

Conforme a ocorrência, o menor foi capturado durante um patrulhamento da Polícia Militar pelo local.

Ele tentou fugir para um apartamento ao perceber a presença dos agentes, mas acabou sendo capturado.

Com o jovem foram apreendidos 36 frascos de loló, oito tabletes de maconha, dez cápsulas de cocaína e um aparelho celular.

Ele foi encaminhado para a 118ª DP e autuado por crime análogo ao tráfico de drogas.