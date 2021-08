Para ser vacinado, é preciso levar RG, CPF e Comprovante de Residência Nominal - Divulgação

Publicado 11/08/2021 17:48

Após receber 3.314 doses de vacinas contra Covid-19, divididas entre Pfizer e Coronavac, o município de Araruama avançou a imunização na cidade, atendendo jovens de 21 e 22 anos neste sábado (14).

Para evitar aglomerações, ficou definida a seguinte logística: no sábado, homens de 22 anos serão vacinados no período da manhã, na Praça Menino João Hélio, e, durante a tarde, no mesmo local, será a vez das mulheres de 22 anos. No Ginásio Darcy Ribeiro, no mesmo dia, homens de 21 anos receberão o imunizante durante a manhã. Na parte da tarde, será a vez das jovens de 21 anos.

Para ser vacinado, é preciso levar RG, CPF e Comprovante de Residência Nominal. O horário de imunização acontece entre 9h e 16h.