Durante a ação foram apreendidos dois carregadores de pistola, dois aparelhos celular, três cadernos com anotações do tráfico, 68 frascos de loló, 300 pedras de crack, 433 tabletes de maconha e 778 cápsulas de cocaína - Letycia Rocha (RC24h)

Durante a ação foram apreendidos dois carregadores de pistola, dois aparelhos celular, três cadernos com anotações do tráfico, 68 frascos de loló, 300 pedras de crack, 433 tabletes de maconha e 778 cápsulas de cocaínaLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 16/08/2021 16:46

Três homens foram presos com uma pistola, drogas e anotações do tráfico de drogas no bairro Fazendinha, em Araruama, na Região dos Lagos, neste domingo (15).

A Polícia Militar disse que agentes realizavam um patrulhamento e tiveram a atenção voltada para um dos elementos, que ao ser abordado estava com uma sacola com certa quantidade de entorpecentes. Ele confessou fazer parte do tráfico e apontou uma casa onde teria retirado o material.

Publicidade

Na residência, os policiais encontraram os outros dois criminosos. Eles tentaram fugir, mas foram capturados com uma pistola calibre 9 mm municiada.

Durante a ação foram apreendidos ainda dois carregadores de pistola, dois aparelhos celular, três cadernos com anotações do tráfico, 68 frascos de loló, 300 pedras de crack, 433 tabletes de maconha e 778 cápsulas de cocaína.

Publicidade

Os envolvidos foram encaminhados para a 118ª DP, autuados e presos.