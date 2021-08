Meliante foi encaminhado para a 118ª DP, onde permaneceu apreendido - Letycia Rocha (RC24h)

Meliante foi encaminhado para a 118ª DP, onde permaneceu apreendidoLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 24/08/2021 15:21

Um adolescente foi apreendido nesta segunda-feira (23) com uma carga de drogas na Avenida Country Clube dos Engenheiros, no bairro Fazendinha, em Araruama, na Região dos Lagos.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes receberam uma denúncia dando conta de elementos estariam vendendo drogas. No local, o criminoso foi capturado com 148 cápsulas de cocaína, 52 pedras de crack, nove frascos de loló, um aparelho celular e R$ 42,50 em espécie.

Publicidade

Ele assumiu a propriedade do material e foi encaminhado para a 118ª DP, onde permaneceu apreendido.