Campanha vai de segunda (30) a quarta-feira (1º). Para prosseguir, município aguarda chegada de novas doses - Divulgação

Publicado 27/08/2021 15:33

A Prefeitura de Araruama, na Região dos Lagos, divulgou o calendário de vacinação contra Covid-19 de moradores com 14 e 15 anos no início desta sexta (27). Os jovens serão imunizados a partir da próxima segunda-feira (30). Para receber a dose, o grupo da vez deve se dirigir em suas respectivas datas ou na Praça Menino João Hélio, no Centro; e na Subprefeitura de São Vicente.

Para iniciar a campanha, garotas de 15 anos receberão a dose na segunda-feira (30), entre 9h e 16h. Na terça, serão os rapazes também de 15 anos, na mesma faixa de horário.

Já na quarta-feira (1º), para iniciar o mês de setembro, as jovens de 14 anos receberão suas doses também entre 9h e 16h.

Vale lembrar que, para ser vacinado, é obrigatório que o jovem esteja acompanhado de algum responsável. Além disso, também é necessário apresentar RG, CPF e Comprovante de Residência Nominal.