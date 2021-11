Ele foi encaminhado para a 118ª DP, autuado e apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 03/11/2021 15:43

A Polícia Militar apreendeu um adolescente com uma carga de drogas nesta quarta-feira (3) na Rodovia Amaral Peixoto, em Araruama, na Região dos Lagos.

Conforme a ocorrência, os agentes receberam um denúncia anônima de que um elemento estaria guardando o material entorpecente para a comunidade do Corte. Os policiais foram até o local e flagraram o menor saindo de uma residência. Ele foi abordado com três tabletes de maconha. Ao ser questionado, o criminoso confessou fazer parte do tráfico e que o restante das drogas estava no interior da casa.

Durante a ação, foram apreendidos 138 pinos de cocaína, 152 tabletes de maconha, cinco seringas com óleo THC e 18 lanças perfume.

O adolescente foi encaminhado para a 118ª Delegacia de Polícia de Araruama (118ª DP), autuado e apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas.