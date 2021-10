Ao chegar no local, os policiais notaram dois suspeitos que tentaram fugir com uma sacola na mão - Divulgação

Publicado 25/10/2021 17:33

Um homem foi preso com 187 tiras de maconha, no bairro Fazendinha, em Araruama, na Região dos Lagos, neste domingo (24).

De acordo com a ocorrência policial, uma guarnição foi até a Rua 12 de Setembro. Depois de uma denúncia de que elementos estariam vendendo drogas no Campo do Radar. Ao chegar no local, os policiais notaram dois suspeitos que tentaram fugir com uma sacola na mão.

Eles conseguiram fugir, mas a equipe continuou em patrulhamento, até que viu um deles entrando em uma residência. A abordagem foi realizada e o elemento confessou estar traficando. Ele afirmou que havia escondido a sacola, com o material descrito, no fundo do quintal.

O homem foi conduzido para a 118ªDP, onde ficou preso. Vale ressaltar que ele já possui passagens por tráfico e roubo e, em seu desfavor, consta um mandado de prisão em aberto.