É preciso levar RG, CPF, Comprovante de Residência Nominal e Comprovante da primeira e segunda doses - Reprodução

É preciso levar RG, CPF, Comprovante de Residência Nominal e Comprovante da primeira e segunda dosesReprodução

Publicado 22/10/2021 18:16

Idosos entre 80, 85 e os de 66 anos que tomaram a D2 há seis meses (até o fim de maio) já podem receber a dose de reforço contra covid-19 em Araruama, na Região dos Lagos. O calendário abrange a próxima semana, entre 9h e 16h.

Além disso, jovens entre 25 e 28 anos que estão dentro da data podem se dirigir ao posto mais próximo, pois também vão receber o imunizante.

Na segunda-feira (25), se tratando da dose de reforço, vai ser a vez das mulheres de 66 anos, na Praça Menino João Hélio e Subprefeitura de São Vicente. Para receber a D2, durante a manhã serão os homens de 28 anos e no período da tarde, as mulheres da mesma idade, no Ginásio Darcy Ribeiro.

Terça-feira (26), será a vez dos homens de 66 anos receberem o reforço, na Praça Menino João Hélio e Subprefeitura de São Vicente. Já a segunda dose, homens de 27 anos vão ser vacinados no período da manhã e as mulheres da mesma idade de tarde, no Ginásio Darcy Ribeiro.

Na quarta-feira (27), moradores de 84 e 85 anos vão receber a D3 na Praça Menino João Hélio e Subprefeitura de São Vicente. Já no Ginásio Darcy Ribeiro, homens de 26 anos vão poder tomar o imunizante no período da manhã e as mulheres da mesma idade durante a tarde.

Idosos entre 82 e 83 anos vão poder tomar a terceira dose na quinta-feira (28), na Praça Menino João Hélio e Subprefeitura de São Vicente. No Ginásio Darcy Ribeiro, homens de 25 anos vão ser imunizados com a D2.

Para finalizar, na sexta-feira (29), idosos de 80 e 81 anos vão ser vacinados com a dose de reforço na Praça Menino João Hélio e Subprefeitura de São Vicente. Para a segunda dose, mulheres de 25 anos devem se dirigir ao Ginásio Darcy Ribeiro.

É preciso levar RG, CPF, Comprovante de Residência Nominal e Comprovante da primeira e segunda (quem estiver indo tomar o reforço) doses.