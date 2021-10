A ocorrência foi registrada na 118ª Delegacia de Araruama - Letycia Rocha (RC24h)

A ocorrência foi registrada na 118ª Delegacia de AraruamaLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 18/10/2021 14:05

Dois homens, ainda não identificados, morreram durante uma troca de tiros com a Polícia Militar no bairro Clube dos Engenheiros, em Araruama, na Região dos Lagos, no sábado (16).

Os agentes foram até a Rua Beira Rio após receberem uma denúncia de que cinco indivíduos armados estavam vendendo drogas. Ao chegarem no local, os policiais foram recebidos a tiros e revidaram, dando início a um confronto.

Após o tiroteio, a PM avistou dois elementos caídos ao solo, com um revólver calibre 38 e uma sacola plástica contendo 148 cápsulas de cocaína, 113 buchas de maconha, R$ 30 em espécie, quatro estojos de munições deflagradas e um estojo intacto.

A dupla chegou a ser socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos, indo a óbito.

A ocorrência foi registrada na 118ª Delegacia de Araruama (118ª DP) e o material apreendido.