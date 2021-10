O criminoso foi encaminhado para a 118ª Delegacia de Polícia, autuado e preso - Letycia Rocha (RC24h)

O criminoso foi encaminhado para a 118ª Delegacia de Polícia, autuado e presoLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 13/10/2021 19:12

Um homem foi preso, nesta terça-feira (12), no distrito de Praia Seca, em Araruama, na Região dos Lagos, com um revólver, munições e um carro roubado, após uma troca de informações entre os comandos da 3ª e 4ª CIA da Polícia Militar.

Conforme a ocorrência, os policiais foram informados de que elementos ligados a vários roubos de carga de cigarros estariam em um veículo Hyundai Santa Fé prata em uma residência no loteamento Portais de Praia Seca.

No local, a PM encontrou o automóvel, quando um dos envolvidos saiu da casa e informou ser o proprietário do carro. Ele não possuía a documentação do veículo, que foi constatado se tratar produto de roubo em agosto deste ano. Na residência, os agentes encontraram um revólver calibre ponto 22 e munições.

O criminoso, que já possui anotações por estelionato, foi encaminhado para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), autuado e preso por porte ilegal de arma de fogo.