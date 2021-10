De acordo com a PM, uma operação estava sendo realizada quando agentes foram surpreendidos elementos armados, que deram início à troca de tiros - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 08/10/2021 13:55

Um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas morreu durante um confronto armado com a Polícia Militar no bairro Fazendinha, em Araruama, na Região dos Lagos, nesta quinta-feira (7).

De acordo com a PM, os agentes realizavam uma operação na Rua Camaratuba quando foram surpreendidos por cerca de dez elementos armados, que deram início à troca de tiros.

Ao cessar fogo, um homem foi localizado atingido pelos disparos. Ele chegou a ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos, indo a óbito.

Durante a ação, a PM apreendeu uma pistola calibre 380 e munições, além de 2kg de maconha em tabletes e 608 buchas da mesma droga. Dois menores, de 14 e 17 anos, foram detidos, encaminhados para a 118ª DP, autuados e apreendidos por crime análogo ao tráfico de drogas.