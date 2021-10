Segundo a Civil, o criminoso já vinha sendo investigado pelo Núcleo de Combate a Crimes na Internet contra Crianças e Adolescentes da DCAV - Letycia Rocha (RC24h)

Segundo a Civil, o criminoso já vinha sendo investigado pelo Núcleo de Combate a Crimes na Internet contra Crianças e Adolescentes da DCAVLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 07/10/2021 15:54

Um homem de 45 anos foi preso em flagrante nesta quarta-feira (6) acusado de armazenar material pornográfico envolvendo menores de idade. Ele foi capturado em Araruama por policiais civil da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), durante a Operação Semana da Criança.

Segundo a Civil, o criminoso já vinha sendo investigado pelo Núcleo de Combate a Crimes na Internet contra Crianças e Adolescentes da DCAV. Os agentes foram à residência do criminoso para cumprir um mandado de busca e apreensão. Também foi pedida a quebra do sigilo de dados.

Após a apreendão dos equipamentos, peritos do Setor de Informática do Instituto de Climinalística Carlos Éboli (ICCE) conseguiram localizar arquivos contendo cenas de pornografia e sexo explícito envolvenco crianças e adolescentes, desencadeando na prisão em flagrante do homem.

A Operação Semana da Criança do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), tem o envolvimento de diversas delegacias em medidas preventivas às vésperas do Dia das Crianças.