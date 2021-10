O criminoso foi capturado pelos policiais, encaminhado para a 124 DP e preso na Lei Maria da Penha. - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 04/10/2021 18:29

Um homem foi preso neste domingo (3) após agredir a companheira no distrito de Praia Seca, em Araruama, na Região dos Lagos. A mulher foi atingida com um soco.

A Polícia Militar informou que foi acionada para verificar uma briga de casal na Rua Porto Fino. No local, os agentes encontraram a vítima, de 23 anos, e o agressor, de 26 anos. A mulher disse que durante a discussão, foi agredida com um soco no olho. Ela precisou ser atendida em uma unidade de saúde da cidade e passou por exames no Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio, onde a agressão foi constatada.

O criminoso foi capturado pelos policiais, encaminhado para a 124ª DP (Central de Flagrantes), autuado e preso na Lei Maria da Penha.