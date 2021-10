O sub-oficial será encaminhado ao 1º Distrito Naval da Capital, onde permanecerá preso - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 06/10/2021 14:13

Um suboficial da Marinha foi preso por agentes da 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP) e 25º Batalhão de Polícia Militar (25º BPM) nesta terça-feira (5) após tentar matar a própria esposa no distrito de Praia Seca, em Araruama, na Região dos Lagos.

De acordo com o delegado titular da distrital, Filipi Poeys, a mulher, de 44 anos, esteve na delegacia durante a tarde e informou que foi vítima de uma tentativa de feminicídio. O marido disparou uma arma de fogo contra ela, pouco antes, no interior da residência em que moravam, no bairro Balneário.

Em diligência até o endereço informado pela vítima, policiais civis e militares do Grupamento de Ações Táticas (GAT) foram recebidos pelo criminoso, identificado como W.V., militar reformado do Corpo de Fuzileiros Navais, com uma pistola 9mm em punho. Ele afirmou que só sairia de casa escoltado por agentes da Marinha do Brasil.

Após negociações, os agentes conseguiram que o agressor fosse encaminhado para a 118ª DP, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de feminicídio tentado e resistência qualificada. Com o militar foram apreendidas duas armas de fogo, sendo uma pistola calibre 9mm e um revólver calibre 38, além de três carregadores e 110 munições dos dois calibres.

O sub-oficial será encaminhado ao 1º Distrito Naval da Capital, onde permanecerá preso.