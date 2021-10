Durante a ação dos assaltantes, três policiais militares do BOPE, que estavam no ônibus, reagiram e atiraram contra os bandidos - Letycia Rocha (RC24h)

Durante a ação dos assaltantes, três policiais militares do BOPE, que estavam no ônibus, reagiram e atiraram contra os bandidosLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 15/10/2021 14:11

Uma tentativa de assalto a um ônibus intermunicipal em Araruama, na Região dos Lagos, terminou com um criminoso morto no final da madrugada desta sexta-feira (15), na altura do bairro Hawai.

Segundo informações, dois elementos tentaram roubar os passageiros que seguiam em um coletivo da Auto Viação 1001, com destino ao Rio de Janeiro, por volta das 4h, na Rodovia Amaral Peixoto. Eles deram sinal de parada, entraram no ônibus e anunciaram o assalto logo em seguida.

Durante a ação dos assaltantes, três policiais militares do BOPE, que estavam no ônibus, reagiram e atiraram contra os bandidos. Um deles, ainda não identificado, morreu na hora. Já o comparsa conseguiu fugir, mesmo baleado, sentido ao bairro XV de Novembro.

A Polícia Militar foi acionada e a ocorrência foi registrada na 118ª Delegacia de Polícia de Araruama (118ª DP). O corpo do criminoso foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio. Nenhum passageiro se feriu.