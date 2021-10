Os dois foram encaminhados para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), onde foram autuados e permaneceram presos - Letycia Rocha (RC24h)

Os dois foram encaminhados para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), onde foram autuados e permaneceram presosLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 13/10/2021 19:17

A Polícia Militar prendeu dois homens com drogas nesta terça-feira (12) em Araruama, na Região dos Lagos. As ocorrências foram registradas nos bairros Ponte dos Leites e Mataruna.

De acordo com a PM, um dos envolvidos foi preso na Estrada do Corte, no Ponte dos Leites, durante um patrulhamento. Ele tentou fugir ao perceber a aproximação dos agentes, mas foi capturado com 105 cápsulas de cocaína, 45 tabletes de maconha, um caderno com anotações do tráfico de drogas e R$ 33 em espécie.

O segundo criminoso foi capturado na Avenida Beira Rio, no Mataruna. Com ele, os agentes arrecadaram 55 pinos de cocaína, 12 buchas de maconha e 35 pedras, após informações anônimas. Durante a ação, houve uma troca de tiros entre traficantes e a PM. Ninguém ficou ferido.

Os dois elementos foram encaminhados para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), onde foram autuados e permaneceram presos por tráfico de drogas.