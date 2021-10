Política Costa do Sol

Prefeito de cidade da Costa do Sol aparece no inquérito do "Faraó dos Bitcoins"

Documentos vazados revelam que um chefe de executivo poder ter investido dinheiro de campanha na G A S. As investigações apontam que existe também deputado famoso envolvido no esquema

Publicado 20/10/2021 18:27 | Atualizado há 20 horas