O corpo do adolescente de 14 anos, foi levado para o IML de Cabo Frio. - Internet

Publicado 21/11/2021 21:42 | Atualizado 21/11/2021 21:43

Um adolescente de 14 anos foi morto com cerca de 15 tiros, na noite de sábado (20), em Araruama, na Região dos Lagos. De acordo com a polícia, o crime aconteceu por volta das 21h, no distrito de Praia Seca. Não há pista do criminoso ou motivação, e ninguém foi preso.

Segundo relato de moradores à PM, o jovem teria envolvimento com o tráfico da comunidade de Outeiro, mas isso só será confirmado pela polícia civil, que investiga o caso, registrado na 118ª DP. O corpo foi levado para o IML de Cabo Frio.