Ele foi encaminhado à 118ª DP, autuado e presoLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 17/11/2021 14:14

Um homem, identificado com G.D.F.S, foi acusado por envolvimento com o tráfico de drogas e preso por uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT II) nesta terça-feira (16), no bairro Corte, em Araruama, na Região dos Lagos.

De acordo com a ocorrência, ao ser abordado, o elemento estava com 60 buchas de maconha, 51 pedras de crack, 36 pinos de cocaína, 12 ampolas de THC e R$ 35 em espécie.

O criminoso foi encaminhado para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), autuado e preso.