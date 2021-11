Os homens foram encaminhados para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), autuados e presos por tráfico de drogas - Letycia Rocha (RC24h)

Dois homens foram presos com quase 3 mil pedras de crack, além de outras drogas, no bairro Clube dos Engenheiros, em Araruama, na Região dos Lagos, nesta quinta-feira (11), durante um patrulhamento da Polícia Militar.

Agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT II), flagraram um homem, identificado como F.R.S., em atitude suspeita na Rua dos Humildes. Ele foi abordado com duas cápsulas de cocaína e confessou fazer parte do tráfico de drogas, mostrando aos policiais onde o restante dos entorpecentes estavam escondidos. O elemento disse, ainda, que teria pego a carga com um outro homem, identificado como ‘Neneca’, que seria o ‘gerente’ responsável pela distribuição.

A guarnição foi até o local indicado pelo primeiro acusado e encontrou o traficante com uma grande carga de drogas. Segundo a PM, ele é oriundo do Complexo do Alemão e está na região há pouco tempo.

Durante a ação, foram apreendidos 2.982 pedras de crack, 923 cápsulas de cocaína, 780 tabletes de maconha, dois aparelhos celulares e anotações do tráfico. A dupla foi encaminhada para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), autuada e presa por tráfico de drogas.