Foram apreendidas 19 cápsulas de cocaína e sete buchas de maconha.Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 10/11/2021 14:15

Um homem considerado foragido da Justiça foi preso com uma carga de drogas nesta terça-feira (9) no Minha Casa Minha Vida do bairro Três Vendas, em Araruama, na Região dos Lagos.

Policiais militares realizavam um patrulhamento pela Rua Gladstone de Oliveira quando observaram um elemento saindo de um dos blocos do conjunto habitacional com uma sacola plástica em mãos. Ao perceber a presença dos agentes, o criminoso tentou fugir, mas acabou sendo capturado. Ele estava com 19 cápsulas de cocaína e sete buchas de maconha.

O acusado foi encaminhado para a 118ª Delegacia de Polícia de Araruama (118ª DP), onde permaneceu preso à disposição da Justiça.