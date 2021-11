Segundo a polícia, o criminoso já possui passagens por roubo, porte ilegal de arma de fogo, desobediência, ameaça, entre outros - Letycia Rocha (RC24h)

Segundo a polícia, o criminoso já possui passagens por roubo, porte ilegal de arma de fogo, desobediência, ameaça, entre outrosLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 16/11/2021 14:11

Um homem foi preso na noite desta segunda-feira (15) em Araruama, na Região dos Lagos, após cometer um sequestro em Bacaxá, distrito de Saquarema. Ele abordou uma mulher de 45 anos em frente a uma loja e a obrigou a dirigir o próprio veículo, um Nissan Tiida, durante a fuga.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram acionados por uma testemunha que viu a ação do criminoso. Na altura de um posto de combustíveis, na entrada do distrito de Praia Seca, em Araruama, a mulher conseguiu sair do carro e fugir do sequestrador, que seguiu em fuga.

Na altura da Rodovia Amaral Peixoto, o elemento perdeu o controle do automóvel e acabou colidindo. O veículo foi interceptado pela PM e o homem, identificado como M.A.S., de 48 anos, capturado.

Ele foi encaminhado para a 118ª Delegacia de Araruama (118ª DP) e reconhecido pela vítima, permanecendo preso por roubo. Segundo a polícia, o criminoso já possui passagens por roubo, porte ilegal de arma de fogo, desobediência, ameaça, entre outros.