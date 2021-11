O homem tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura, mas acabou sendo capturado com 109 invólucros de maconha e R$ 14 em espécie - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 16/11/2021 15:14

Três homens foram presos por tráfico de drogas entre o último domingo e esta terça-feira (16) em Araruama, na Região dos Lagos. Um carro com registro de roubo também foi recuperado.



No domingo (14), agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT II) foram até a Rua Domingos Moela, no bairro Jardim São Paulo, após informações sobre um elemento vendendo drogas na região. No local, o homem, identificado como G.M.A., tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura, mas acabou sendo capturado com 109 invólucros de maconha e R$ 14 em espécie.

Já na segunda-feira (16), a Polícia Militar recuperou um carro roubado após receber informações sobre um Voyage branco, avariado e abandonado na Rua Bonny, na Vila Canaã. Em diligências no local, após consultas, os agentes verificaram se tratar de um veículo roubado no dia 4.



E nesta terça-feira (16), dois elementos, identificados como D.S.S. e J.S.F., foram presos durante um patrulhamento da PM pela Rua Raposo Tavares, no Mutirão.



A dupla tentou fugir, ao perceber a presença dos agentes do GAT, para o interior de uma padaria e foi capturada com 85 pinos de cocaína, 64 invólucros de maconha e R$ 14 em espécie.



Todos os acusados foram encaminhados para a 118ª Delegacia de Polícia de Araruama (118ª DP), autuados e presos por tráfico de drogas.