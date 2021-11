Foram apreendidos 69 pinos de cocaína, seis invólucros de maconha, um aparelho celular, um rádio comunicador e R$ 20 em espécie. - Letycia Rocha (RC24h)

Foram apreendidos 69 pinos de cocaína, seis invólucros de maconha, um aparelho celular, um rádio comunicador e R$ 20 em espécie.Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 19/11/2021 14:42

Quatro pessoas foram detidas com drogas nesta quinta-feira (18) no bairro Jardim São Paulo, em Araruama, na Região dos Lagos, após uma troca de tiros com a Polícia Militar.

Durante um patrulhamento, a PM recebeu informações de que cinco elementos estariam vendendo entorpecentes na Rua Rodrigues Alves, sendo que um deles estaria armado. No local, os agentes montaram um cerco e flagraram os criminosos, que, ao perceberem a presença dos policiais, deram início aos disparos de arma de fogo. Um dos envolvidos, identificado como ‘Liberdade’, conseguiu fugir. Os demais foram capturados com 69 pinos de cocaína, seis invólucros de maconha, um aparelho celular, um rádio comunicador e R$ 20 em espécie.

Todos foram encaminhados para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), onde os três adolescentes, identificados como T.S.C., L.G.S.C. e I.S.C.T., foram autuados e apreendidos por crime análogo ao tráfico de drogas; e um homem, identificado como M.M.P., foi autuado e preso por tráfico.