Ele foi encaminhado para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP)Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 23/11/2021 14:30

Um adolescente identificado como J.V.N.C. foi apreendido com uma carga de drogas nesta segunda-feira (22) no condomínio Minha Casa Minha Vida, no bairro Três Vendas, em Araruama, na Região dos Lagos.

Policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) receberam informações de que elementos estariam traficando no local e, após um cerco tático, conseguiram capturar o menor com 64 pinos de cocaína, 82 invólucros de maconha e R$ 27 em espécie.

Ele foi encaminhado para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), autuado e apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas.