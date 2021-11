Conforme estabelecido pela Lei Municipal 2.505, de 30 de Abril de 2021, os munícipes deverão adquirir o cartão eletrônico recarregável que garante uma tarifa mais barata - Divulgação

Publicado 24/11/2021 14:31

A partir desta sexta-feira (26), os ônibus municipais de Araruama, na Região dos Lagos, deixarão de aceitar o dinheiro como forma de pagamento, de acordo com a Viação Montes Brancos. A medida é válida para as passagens com valor de tarifa social em R$ 2,50. Quem não tiver o cartão Setransol, poderá continuar pagando a passagem em dinheiro, porém, com o valor fixado em R$ 4,30.

Conforme estabelecido pela Lei Municipal 2.505, de 30 de Abril de 2021, os munícipes deverão adquirir o cartão eletrônico recarregável que garante uma tarifa mais barata, fixada no valor de R$2,50 para trajetos municipais, e que se torna o único meio de pagamento das tarifas de ônibus.

Para retirar o Cartão Tarifa Social, os moradores deverão comparecer pessoalmente na central de atendimento do Setransol, localizada na Av. Araruama, n°163 no centro da cidade, e apresentar identidade, CPF e comprovante de residência.

O atendimento é realizado de segunda a quinta, das 08h às 17h40, e nas sextas-feiras, das 08h às 16h40.

A regra é válida somente para linhas municipais. As intermunicipais, de cidade para cidade, continuam com pagamento em dinheiro normalmente.