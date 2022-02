Acusado já tinha 4 passagens pela polícia - Divulgação

Publicado 24/02/2022 09:48

Nesta terça-feira, 22, a Polícia Militar de Araruama, na Região dos Lagos, recebeu uma denúncia de que um homem estaria traficando drogas na avenida Beira Rio, no Bairro Mataruna.

Ao chegar no local, os agentes identificaram o homem com as características da denúncia, segurando uma sacola.

Durante a abordagem, os agentes localizaram 157 cápsulas de cocaína, além de R$40,00 reais em espécie.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a 118 DP, onde a ocorrência foi registrada.

Segundo informações, o acusado já tinha 4 passagens pela polícia.