Funcionários denunciam falta de água na E.M. Moysés Ramalho em AraruamaAcervo pessoal

Publicado 05/04/2022 15:46

Funcionários da Escola Municipal Vereador Moysés Ramalho, no bairro Vila Capri, em Araruama, na Região dos Lagos, denunciam a situação insalubre em que se encontra o local. Segundo a denúncia, tudo se complicou na sexta-feira passada (1), com a escola funcionando sem água até para o consumo.



Segundo relatos, o cenário de trabalho é difícil há um tempo. Os banheiros estão sujos, alguns sem possibilidade de uso, não tem água pra beber e a escola precisa de algumas reformas estruturais para o melhor atendimento aos alunos. Porém, nada é feito.



Os funcionários dizem, também, que o telhado da escola está quebrado há anos e, quando chove, molha as salas de aula. O buraco do piso também já está lá há algum tempo, mas piorou depois das chuvas do fim de março.



O objetivo dos denunciantes é noticiar o fato e tentar chamar a atenção da prefeitura que, segundo eles, não resolve e não suspende as aulas.



O Portal O Dia entrou em contato com a Prefeitura de Araruama para pedir um posicionamento sobre a situação. Em resposta, recebemos a seguinte nota:



“A Prefeitura de Araruama esclarece que está sendo feita uma obra na rede de água em frente à escola e manutenção da cisterna. Mas a unidade está abastecida, pois possui caixas d’água; e também conta com bebedouros de água mineral”.

As fotos e vídeo abaixo mostram um pouco das condições do local, relatada pelos denunciantes: