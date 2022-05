Quarteto é capturado com drogas e artefato explosivo em Araruama - Letycia Rocha (RC24h)

Quarteto é capturado com drogas e artefato explosivo em AraruamaLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 26/05/2022 13:32

Quatro homens e um adolescente foram capturados com uma grande carga de entorpecentes e um artefato explosivo caseiro nesta quinta-feira (26) na Praça do Viaduto, em Araruama, município da Região dos Lagos.

Conforme a Polícia Militar, uma guarnição recebeu denúncia de que o ‘gerente’ do tráfico de drogas do local, identificado como J.V.F.S., de 21 anos, estaria distribuindo drogas para os ‘vapores’. Em diligência no endereço informado, os policiais avistaram T.F.L., de 18 anos, e um menor, de 16, fugindo para um beco e entrando em um barraco. Eles foram capturados com 18 tiras de maconha, 73 cápsulas de cocaína, 100 pedras de crack e o explosivo de fabricação caseira, além de R$ 30 em espécie.

No imóvel também foram localizados o ‘gerente’ e L.S.S., de 24 anos,, com uma grande quantidade de drogas sendo preparadas para distribuição.

Todos foram encaminhados para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), onde os três homens foram autuados e presos por tráfico de drogas; e o adolescente apreendido por crime análogo.

Durante a ação, foram apreendidos, no total, 3.050 pedras de crack, 3.093 cápsulas de cocaína, 18 tiras de maconha, um artefato explosivo caseiro, três aparelhos celulares e R$ 30 em espécie.