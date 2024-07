Os partidos que oficialmente estão apoiando Daniela são MDB, PRD, Republicanos, Agir, Cidadania, Podemos, PSB, PRTB e Novo - Divulgação

Publicado 24/07/2024 20:07

Araruama - Daniela de Lívia (MDB) foi confirmada como candidata à prefeita de Araruama na convenção partidária realizada na noite desta terça-feira (23). Ela concorrerá através de uma coligação que envolve nove partidos. A empresária Verônica do Café Capri (NOVO) aceitou o convite para ser a vice na chapa.

A convenção, que oficializou essa parceria, teve como anfitriões a prefeita Lívia de Chiquinho (REP) e o ex-prefeito Chiquinho da Educação (MDB). Estiveram presentes diversas autoridades políticas, incluindo o vice-governador do Estado, Thiago Pampolha (MDB), o presidente estadual do PRTB, Jalmir Junior, e o presidente estadual do Podemos, Filipe Pereira. O evento também contou com os candidatos à vereança que fazem parte do grupo político.

Os partidos que oficialmente estão apoiando Daniela são MDB, PRD, Republicanos, Agir, Cidadania, Podemos, PSB, PRTB e Novo. Estiveram presentes na convenção cerca de 10 mil pessoas, todas do município de Araruama.

Todos os participantes demonstraram um compromisso sólido com a cidade, compartilhando uma visão comum de progresso e bem-estar. A presença maciça e o apoio entusiástico reforçam a confiança na liderança de Daniela e Verônica, sinalizando um futuro promissor para o município.

Durante o evento, Daniela de Livia expressou sua gratidão e entusiasmo: “Estou profundamente honrada em fazer parte deste grupo. Sinto-me totalmente preparada para continuar o desenvolvimento de Araruama e trabalhar incansavelmente pelas transformações que a cidade necessita."

Verônica do Café Capri destacou o talento de Daniela e sua confiança no sucesso da chapa: “Tenho plena confiança na capacidade de Daniela. Juntas, traremos as mudanças necessárias para Araruama prosperar ainda mais”.

A prefeita Lívia de Chiquinho aproveitou a ocasião para falar do seu mandato, destacando a continuidade das obras até o final do ano e a importância de pensar no futuro de Araruama: “Daniela é uma mulher extraordinariamente preparada e é a única, hoje, que pode dar continuidade a esse grande legado que começou com o Chiquinho da Educação”.

O apoio do vice-governador do Estado, Thiago Pampolha (MDB), foi um dos destaques da convenção. Pampolha reiterou seu compromisso não apenas com a candidatura de Daniela, mas com a cidade de Araruama como um todo: “A população pode contar com minha presença e defesa da continuidade do melhor governo que Araruama já teve”.