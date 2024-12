A unidade fica localizada ao lado do Posto de Atendimento Médico (PAM) e tem capacidade para atender até 2.300 crianças e adolescentes por mês, entre 0 e 14 anos de idade - Divulgação

Publicado 31/12/2024 04:33

Araruama - Na noite desta segunda-feira (30), a Prefeitura de Araruama inaugurou mais um importante equipamento de saúde: a primeira Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Infantil. O investimento representa um significativo avanço na saúde pública municipal, com foco em oferecer um atendimento humanizado e acolhedor às crianças e adolescentes.



O espaço vai contar com atendimento pediátrico 24 horas por dia e possui quatro leitos de internação e dois leitos de trauma, sala de medicamentos, sala de raio-x e farmácia, além de equipamentos de última geração.

A unidade fica localizada ao lado do Posto de Atendimento Médico (PAM) e tem capacidade para atender até 2.300 crianças e adolescentes por mês, entre 0 e 14 anos de idade.



“Esse com certeza é mais uma avanço na nossa saúde pública e eu tenho muito orgulho de estar aqui hoje, faltando 1 dia para encerrar o meu mandato, ainda entregando obras. Não é fácil ser mulher na política. Para ser mulher na política, temos que ser fortes, firmes e ultrapassar as barreiras que surgem”, declarou a prefeita Lívia de Chiquinho.