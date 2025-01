O vereador Magno Dheco (MDB) foi eleito presidente da Casa Legislativa, tendo como vices os vereadores Thiago Pinheiro (MDB) e Amigo Walmir (REP). Para os cargos de 1º e 2º secretários, foram eleitos Thiago Moura (CID) e Roberta Barreto (MDB), respectivamente - Reprodução

Publicado 01/01/2025 21:16 | Atualizado 01/01/2025 21:21

Araruama - A cerimônia de posse dos eleitos no pleito de 2024 em Araruama ocorreu nesta quarta-feira (1), na Câmara Municipal. A ocasião foi marcada pela posse da prefeita Daniela de Lívia (MDB), da vice-prefeita, Verônica Januário (NOVO), e dos 17 vereadores eleitos.



Além da posse do executivo, a solenidade contou com a eleição da nova Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Araruama, que estará à frente do legislativo no biênio 2025-2026. A sessão de votação foi presidida pelo parlamentar mais velho, Amigo Walmir (REP).

O vereador Magno Dheco (MDB) foi eleito presidente da Casa Legislativa, tendo como vices os vereadores Thiago Pinheiro (MDB) e Amigo Walmir (REP). Para os cargos de 1º e 2º secretários, foram eleitos Thiago Moura (CID) e Roberta Barreto (MDB), respectivamente.



Na ocasião, também foram escolhidos os membros e presidentes das 15 comissões permanentes da Casa Legislativa. Dentre elas, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) será presidida por Thiago Pinheiro, enquanto a Comissão de Finanças terá como presidente o vereador Amigo Walmir.



Foram empossados os vereadores: Anderson Moura (PL), Aridinho (PL), Armando Polati (PRD), Carlinhos de Deus (CID), Carlos Russo (PRD), Diego de Ciraldo (REP), Eloi Ramalho (SOLIDARIEDADE), Fabio da Ração (PDT), Júlio César Coutinho (MDB), Magno Dheco (MDB), Nelsinho do Som (REP), Oliveira da Guarda (UNIÃO), Roberta Barreto (MDB), Rodriguinho das Excursões (NOVO), Thiago Moura (CID), Thiago Pinheiro (MDB) e Amigo Walmir (REP).

SOBRE DANIELA DE LÍVIA

Daniela Cuinse Abreu Soares nasceu em Araruama e foi criada no bairro Areal. Aos 39 anos, é professora com graduação em História pela Universidade Veiga de Almeida e pós-graduada em Negócios pela Universidade Cândido Mendes, com ampla experiência no mercado financeiro.