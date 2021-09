"Operação Mexilhão 4" teve a participação de policiais federais e de fiscais do ICMBio - Foto: Divulgação

Publicado 08/09/2021 16:25

“Operação Mexilhão 4”, deflagrada para coibir a pesca predatória do mexilhão na Reserva Extrativista Marinha (Resexmar) de ARRAIAL DO CABO – Agentes da Polícia Federal apreenderam mais de 100 quilos de pescado, durante a, deflagrada para coibir a pesca predatória do mexilhão na Reserva Extrativista Marinha (Resexmar) de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio. Segundo a PF, durante a operação, nove embarcações foram autuadas por diferentes infrações, entre elas, pesca em local proibido, atividade de exploração de turismo náutico sem autorização, e ainda pelo transporte de passageiros além da capacidade permitida.

Durante a operação, agentes da PF de Macaé, em conjunto com fiscais do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), fizeram o monitoramento da área, entre a última sexta-feira (3) e esta quarta (8), e identificaram os crimes ambientais. Ainda conforme a PF, as equipes se reuniram na Capitania dos Portos de Cabo Frio e seguiram para Arraial do Cabo para atender a várias denúncias anônimas de utilização de rede de emalhar na localidade da Prainha, Praia do Pontal, Monte Alto e Figueira.

A PF informou ainda que as denúncias também relatavam que homens armados, em barcos de Cabo Frio, estariam praticando atividade de pesca com materiais proibidos, na área de preservação, onde o acesso é permitido apenas aos pescadores de Arraial do Cabo, que possuem cadastro no ICMBio, como beneficiários da unidade de conservação.

O trabalho também foi acompanhado pelo procurador do Ministério Público Federal (MPF), Leandro Mitidieri. As dezenas de quilos de pescados apreendidos durante a operação foram doados para a Colônia de Pescadores de Arraial do Cabo, e distribuídos no distrito de Monte Alto.