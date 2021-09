Soneca é suspeito de tentativa de homicídio contra o cabo Rodolfo José de Souza Brito - Foto: Divulgação

De acordo com a PM, Soneca foi preso por agentes do serviço reservado da Polícia Militar, após denúncias, em um loteamento no bairro Recanto das Orquídeas. Contra o foragido, havia um mandado de prisão em aberto pela tentativa de homicídio contra o policial, que ficou paraplégico por conta do atentado que sofreu no distrito de Monte Alto.

A polícia informou ainda que, além do envolvimento no atentado contra o PM, Soneca também tem outro antecedente criminal por associação ao tráfico de drogas. Ele foi conduzido para a 127ª Delegacia Policial, em Armação dos Búzios, responsável pela Central de Flagrantes, e permanece preso, à disposição da Justiça. O DIA não conseguiu contato com a defesa do preso.

RELEMBRE O CASO

Rodolfo José de Souza Brito e outro policial militar foram acionados para verificar uma denúncia de tráfico de drogas em uma praia do distrito de Monte Alto. Ao chegarem no local, os agentes foram recebidos a tiros por pelo menos cinco criminosos, e o cabo Rodolfo acabou baleado, foi socorrido, ficou semanas internado e acabou ficando paraplégico. O crime aconteceu na madrugada de 8 de fevereiro. Na época, o Portal dos Procurados chegou a divulgar um O caboe outro policial militar foram acionados para verificar uma denúncia de tráfico de drogas em uma praia do distrito de Monte Alto. Ao chegarem no local, os agentes foram recebidos a tiros por pelo menos cinco criminosos, e o cabo Rodolfo acabou baleado, foi socorrido, ficou semanas internado e acabou ficando paraplégico. O crime aconteceu na madrugada de 8 de fevereiro. Na época, o Portal dos Procurados chegou a divulgar um cartaz com as fotos dos suspeitos de envolvimento no ataque

