Crime aconteceu no dia 8 de fevereiro Foto: Divulgação / Portal dos Procurados

Por O Dia

Publicado 18/02/2021 15:40 | Atualizado 18/02/2021 15:47

R$ 5 mil por informações que levem à prisão dos quatro criminosos, suspeitos de envolvimento no ataque ao cabo da PM Rodolfo Jose de Souza Brito, ARRAIAL DO CABO – O Portal dos Procurados está oferecendo recompensa depor informações que levem à prisão dos quatro criminosos, suspeitos de envolvimento no ataque ao cabo da PM Rodolfo Jose de Souza Brito, baleado durante uma ação contra o tráfico de drogas, em uma praia de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos tiveram mandados de prisão preventiva expedidos e já são considerados foragidos da Justiça.

De acordo com as investigações, os suspeitos foram identificados, como: Cristiano Pereira Júnior, o Soneca, de 22 anos; Lorran Mendonça da Silva, o 2T ou Tico ou Tico Tico, de 18; Edson Rodrigo Santos Luiz, o Faixa Rosa, de 35; e Ronisson Rodrigo Ferreira da Silva, o Di Raça, de 23. Além dos quatro foragidos, as investigações revelaram que outros quatro criminosos também participaram do ataque, entre eles, três menores.



Denúncias sobre o paradeiro dos criminosos podem ser feitas pelos telefones do Disque Denúncia: (21) 2253 1177 ou 0300 253 1177. O contato também pode realizado por meio dos números de WhatsApp: (21) 9 8849-6099 (Portal dos Procurados) ou (22) 9 9980-1177 (Disque Denúncia Noroeste), ou ainda através do aplicativo ou redes sociais do “Disque Denúncias RJ”. A polícia garante o sigilo.



PERFIL DA VÍTIMA



25º Batalhão de Polícia Militar (BPM), responsável pelo policiamento na Região dos Lagos. O PM também já atuou o Batalhão de Operações Especiais (Bope) da corporação. O cabo Rodolfo Brito é natural de Bom Jesus de Itabapoana, no Noroeste Fluminense , e integra o(BPM), responsável pelo policiamento na Região dos Lagos. O PM também já atuou o Batalhão de Operações Especiais (Bope) da corporação.

PM segue internado em hospital de São Gonçalo e apresenta quadro de saúde estável Foto: Reprodução / Redes Sociais

RELEMBRE O CRIME



O ataque aconteceu por volta das 2h30 do dia 8 de fevereiro, após o cabo Rodolfo e um colega de farda serem acionados para verificar uma denúncia de tráfico de drogas no distrito de Monte Alto, em Arraial do Cabo. Ao chegar ao local, o PM acabou sendo atingido pelos tiros disparados por criminosos. A direção do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), onde o PM encontra-se internado informou, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), que p cabo Rodolfo apresenta estado de saúde estável.