ARRAIAL DO CABO - A cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, informou nesta segunda-feira (8), que precisou interromper a vacinação contra a Covid-19, por falta de doses do imunizante. De acordo com a Prefeitura, o município aguarda o recebimento de novas doses pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), para dar continuidade a imunização dos idosos.



Ainda de acordo com a Prefeitura, desde o início da vacinação contra o novo coronavírus, a cidade já imunizou 1.545 pessoas, entre profissionais da área da saúde, acamados e idosos, com idade superior a 80 anos.