Segundo ambientalistas, aparição de golfinhos nesta época do ano é comum em Arraial do Cabo Foto: Francisco Bertucci

Por O Dia

Publicado 07/03/2021 15:15

ARRAIAL DO CABO – Um grupo de cerca de 20 golfinhos chamou atenção de turistas que faziam um passeio de barco nesse sábado (6), em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. O fotógrafo Francisco Bertucci, que conseguiu flagrar os mamíferos, conta que o barco estava passando próximo à Gruta Azul, cartão postal da cidade, quando os golfinhos apareceram no mar.

Segundo ambientalistas, a passagem de golfinhos por Arraial do Cabo nesta época do ano é comum, quando eles costumam migrar do Sul para o Norte do país. Os ambientalistas orientam que as pessoas devem interferir o menos possível na rotina dos animais, incluindo não alimentá-los, e evitar se aproximar deles.

