ARRAIAL DO CABO – Uma ação realizada pela nesta segunda-feira (8), em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, homenageou centenas de mulheres, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Vestidos de palhaço, atores e músicos da cidade distribuíram rosas pelas ruas, comércios, e unidades de saúde do município, com música ao vivo, e muito bom humor.

Ao todo foram distribuídas cerca de 500 rosas, durante a iniciativa realizada pela Superintendência Municipal de Cultura, repartição ligada à Secretaria Municipal de Educação. Entre as homenageadas, estão donas de casa, garis, servidoras públicas, comerciantes, profissionais que atuam na linha de frente no combate à pandemia, e servidoras públicas.



“Foi uma ação bonita, muito linda, emocionante... muitas mulheres se emocionaram! A gente teve a oportunidade de levar amor, alegria até aos distritos... muitas mulheres se sentiram abraçadas nesse momento, foi lindo demais”, destacou o ator e superintendente municipal de Cultura, Max Magalhães.