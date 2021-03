Por O Dia

Publicado 06/03/2021 22:30

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, vai realizar nesta segunda-feira (8), uma transmissão ao vivo pelo perfil oficial do município, nas redes sociais, para celebrar o Dia Internacional da Mulher. Segundo a Prefeitura, durante o encontro serão abordados temas pertinentes às questões da mulher no século XXI.