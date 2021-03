PM disse que não foi acionada para o local Foto: Reprodução / Redes Sociais

Publicado 07/03/2021 15:00

ARRAIAL DO CABO – Pelo menos três turistas completamente nus teriam sido flagrados, na manhã deste domingo (7), tomando banho na Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. O local é frequentado por inúmeras famílias, que preferem levar as crianças até essa praia, por conta das águas calmas e com poucas ondas.

Nas redes sociais, dezenas de pessoas criticaram o comportamento obsceno dos turistas. “Sou cabista nascida e criada aqui e nunca vi uma coisa absurda dessa. Falta de respeito! Meus netos sempre estão nessa praia por ser bem calma. Estou de boca aberta com isso”, relatou uma internauta.



O DIA entrou em contato com a Polícia Militar, que informou que não chegou a ser acionada para nenhuma ocorrência no local.