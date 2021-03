Estado de saúde do motorista envolvido no acidente não foi divulgado Foto: Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 06/03/2021 19:00 | Atualizado 06/03/2021 19:31

ARRAIAL DO CABO – O motorista de um carro ficou ferido, na noite dessa sexta-feira (5), após atropelar um cavalo que estava solto na RJ-140, no limite entre as cidades de Arraial do Cabo e Cabo Frio, na Região dos Lagos. Com o impacto da colisão, a parte dianteira do carro ficou completamente destruída e o animal acabou não resistindo aos ferimentos e morrendo no local.



O estado de saúde do motorista envolvido no acidente não foi informado. Agentes da Prefeitura foram acionados para o local, para sinalizar a rodovia, durante o atendimento da ocorrência. O dono do animal que causou o acidente não foi localizado.