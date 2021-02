Durante a ação, policiais apreenderam drogas e rádios comunicadores Foto: Divulgação / Polícia Militar

Publicado 09/02/2021 22:44 | Atualizado 09/02/2021 22:52

ARRAIAL DO CABO – Poucas horas depois de o policial militar Rodolfo José de Souza Brito ter sido baleado por criminosos em uma praia de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, a PM prendeu nessa segunda-feira (8), um jovem e apreendeu dois menores, suspeitos de envolvimento no crime. Segundo a PM, os suspeitos têm entre 17 e 18 anos e confessaram a participação no atentado contra o cabo da PM, no distrito de Monte Alto.

A corporação informou que os suspeitos foram abordados durante um patrulhamento na localidade e que eles colaboraram com os agentes, dando informações sobre o local de esconderijo de drogas e rádios comunicadores. Segundo a PM, cerca de 680 pinos de cocaína e 72 buchas de maconha foram encontrados em um local de mata, nas dunas, e sete rádios comunicadores foram apreendidos em uma residência abandonada. Com os suspeitos, os PMs também apreenderam três celulares e um caderno com anotações do tráfico.



A polícia procura ainda por outros dois suspeitos de envolvimento no ataque contra o cabo Rodolfo. Os detidos foram encaminhados com os materiais apreendidos para a 132ª Delegacia Policial, onde o caso foi registrado. A Polícia Civil informou que os três foram autuados por tráfico de drogas e tentativa de homicídio.



PM SEGUE INTERNADO EM ESTADO GRAVE



Arraial do Cabo, segue internado em estado grave no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Segundo a família, O cabo Rodolfo José de Souza Brito, baleado por criminosos durante uma ação da PM na madrugada dessa segunda-feira, em Monte Alto, distrito de, segue internado em estado grave no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Segundo a família, ele corre o risco de ficar paraplégico

PM segue internado em estado grave, em hospital de São Gonçalo - Foto: Reprodução / Redes Sociais

O policial é lotado no 25º Batalhão de Polícia Militar (BPM), que tem sede em Cabo Frio. Ele já integrou o Batalhão de Operações Especiais (Bope) da PM.