Por Lucas Madureira

Publicado 08/02/2021 22:51

ARRAIAL DO CABO – Foi transferido para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, o policial militar baleado na madrugada desta segunda-feira (8), em uma praia de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio. Segundo a PM, a direção da unidade informou que o cabo, atingido por quatro tiros, corre o risco de ficar paraplégico.