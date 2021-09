Desfile foi realizado na RJ-140 - Foto: Divulgação

Desfile foi realizado na RJ-140Foto: Divulgação

Publicado 07/09/2021 20:25

ARRAIAL DO CABO – Um desfile realizado por guardas mirins de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, marcou o feriado da, celebrado nesta terça-feira (7). A apresentação, conhecida como ordem unida, aconteceu na RJ-140, e também teve a participação de agentes da guarda municipal, defesa civil, Coordenadoria Municipal de Trânsito (Comtrans), e guarda-vidas.