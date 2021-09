Publicado 03/09/2021 23:25

ARRAIAL DO CABO – A Prefeitura de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, decretou ponto facultativo nas repartições públicas para esta segunda-feira (6), em função do feriado da, comemorado na próxima terça-feira (7). Por conta da decisão, os servidores públicos municipais terão quatro dias de folga.

Segundo o município, as secretarias de Saúde, Segurança, Turismo, Serviços Públicos e Desenvolvimento Social vão funcionar normalmente. O ponto facultativo foi publicado na edição dessa quinta-feira (2) do Diário Oficial do município. Ainda por causa do feriado prolongado, o município também intensificou a fiscalização nas barreiras sanitárias nos acessos à cidade , e anunciou alterações no trânsito.