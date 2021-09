Nesta segunda etapa, mais de 400 novos beneficiados serão convocados para receberem o cartão, segundo a Prefeitura - Foto: Divulgação

Nesta segunda etapa, mais de 400 novos beneficiados serão convocados para receberem o cartão, segundo a PrefeituraFoto: Divulgação

Publicado 02/09/2021 23:05

ARRAIAL DO CABO – A Prefeitura de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, informou que já está disponível a segunda listagem dos habilitados para a retirada do cartão do programa “Gira Renda Cabista” . A iniciativa começou a funcionar no meado do mês passado, quando foram entregues os cartões aos primeiros beneficiados